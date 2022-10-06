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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتعامل مع محطة زابوريجيا النووية على أنها أوكرانية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:57 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتعامل مع محطة زابوريجيا النووية على أنها أوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تتعامل مع محطة زابوريجيا النووية على أنها أوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت: العاملون فى محطة زابوريجيا يعملون تحت ظروف غير طبيعية.

 

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: علينا إبقاء التواصل مع روسيا لمنع حصول حادث نووي.

 

وفى وقت سابق، أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف أن "الكرملين" لديه نفس معلومات أجهزة الاستخبارات الروسية بشأن مقتل الصحفية والناشطة السياسية داريا دوجينا، مشيرا إلى أنه ثبت بسرعة تورط الدولة الأوكرانية في هذا الأمر.

 

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن - "حسنا، أنظروا، لدى الكرملين تلك المعلومات، التي كانت منذ البداية بحوزة أجهزة استخباراتنا، المتعلقة بتورط الدولة الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي".


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