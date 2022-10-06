اليوم السابع
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الموسيقى العسكرية تقدم عروضا فنية بالميادين الرئيسية فى ذكرى نصر أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:28 م
الموسيقى العسكرية تقدم عروضا فنية بالميادين الرئيسية فى ذكرى نصر أكتوبر جانب من الحفل
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة الأربعين لانتصارات أكتوبر.
 
شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصرى العظيم إحتفالات ذكرى إنتصارات أكتوبر  من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية ، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت إعجاب المشاهدين للعروض.
 
وتتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالإحترافية فى أسلوب عزف المقطوعات التى يتم تقديمها ، 
فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التى تجذب إنتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية مما يسهم فى إضفاء طابع البهجة خلال كافة الفعاليات التى تشارك بها الموسيقات العسكرية.
 
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