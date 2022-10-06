المنظمة الأورومتوسطية تعقد الاجتماع السادس للجنة (المصرية- الألمانية)

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تستضيف المنظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى "EMA" الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المختلطة "GWK" في برلين يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان المنظمة، فإن الاجتماع يعقد بدعوة من الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ (BMWK) للمشاركة في الاجتماع السادس لمجموعة العمل الألمانية المصرية.

ويترأس المؤتمر وزير الصناعة والتجارة المصري الجديد د. أحمد سمير صالح، ووزير الدولة البرلماني في وزارة الاقتصاد الألمانية مايكل كيلنر.

ويركز الاجتماع حول محور الطاقات المتجددة والتعاون المصري الألماني في هذا المجال، بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات والاقتصاديين وعدد من المسؤلين من الجانبين المصري والألماني.