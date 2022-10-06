اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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المنظمة الأورومتوسطية تعقد الاجتماع السادس للجنة (المصرية- الألمانية)

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:53 م
المنظمة الأورومتوسطية تعقد الاجتماع السادس للجنة (المصرية- الألمانية) الطاقات المتجددة
أ ش أ

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تستضيف المنظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى "EMA" الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المختلطة "GWK" في برلين يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري.
 
وحسب بيان المنظمة، فإن الاجتماع يعقد بدعوة من الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ (BMWK) للمشاركة في الاجتماع السادس لمجموعة العمل الألمانية المصرية.
 
ويترأس المؤتمر وزير الصناعة والتجارة المصري الجديد د. أحمد سمير صالح، ووزير الدولة البرلماني في وزارة الاقتصاد الألمانية مايكل كيلنر.
 
ويركز الاجتماع حول محور الطاقات المتجددة والتعاون المصري الألماني في هذا المجال، بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات والاقتصاديين وعدد من المسؤلين من الجانبين المصري والألماني.

الطاقات المتجددة

المنظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى

وزارة الصناعة

الصناعة



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