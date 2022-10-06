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المجلس التصديرى للطباعة: 20 شركة تشارك فى معرض pro paper كينيا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:07 ص
المجلس التصديرى للطباعة: 20 شركة تشارك فى معرض pro paper كينيا افتتاح الجناح المصري في المعرض
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مشاركة 20 شركة من القطاع فى معرض pro paper and pro print pack في نسخته الأولى والذي تنظمه شركة veryfair العالمية والمقام في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر2022، والذي يعتبر فرصة جيدة للشركات للتعريف بمنتجاتها من أجل توقيع العقود التصديرية.
 
وشارك في افتتاح الجناح المصري في المعرض، كلا من السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا وعمرو بكرى رئيس المكتب التجاري في نيروبي وسارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، وبحضور كلا من السفير السعودي والهندي في كينيا ومساعد وزير التجارة والصناعة الكيني.
 
وأشار المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إلى أن كينيا تعد أحد أهم الأسواق الأفريقية المستوردة للمنتجات المصرية بعد الدول العربية الأفريقية فهي تمثل 7٪ من مجمل صادرات مصر لأفريقيا.
 
وأعلن المجلس التصديري، أن صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق لكينيا بلغت 57 مليون دولار في عام 2021 لتحتل بذلك كينيا المركز الثامن في الدول المستوردة من مصر، كما كشف المجلس أن صادرات القطاع إلى كينيا سجلت 40 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2022.
 
ومن جانبها، أكدت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن الاشتراك في هذا المعرض يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للتوجه إلى السوق الإفريقي، وتنفيذا لمقترح خطة عام 2022 ضمن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
 
وشددت سارة إبراهيم، على أن هناك اهتمام من المجلس التصديري بالسوق الأفريقي والمشاركة المستمرة فى كافة المعارض الخاصة بقطاع الطباعة والتغليف والورق من أجل تحقيق معدلات زيادة سنوية في صادرات القطاعات المختلفة المندرجة فى المجلس.
 
كما أعلنت المدير التنفيذي للمجلس، أنه ضمن خطة المجلس التصديري للطباعة والتغليف، فإنه من المقرر الاشتراك بفعاليات معرض بروباك غرب أفريقيا خلال الفتره من 22 إلى 24 نوفمبر 2022 بمدينة لاجوس النيجيرية، وذلك بالتعاون مع أكسبو كونسلتنت العالمية وبالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار خطة النهوض بالصادرات المصرية لدول أفريقيا.

صادرات الطباعة والتغليف

صادرات مصر من التغليف

المجلس التصديري للطباعة

المجلس التصديري لصناعة الطباعة

الطباعة والتغليف

قطاع التغليف



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