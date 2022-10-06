المتهمون بسرقة المواشى بالجيزة يعترفون: نفذنا 4 وقائع ويكشفون أماكن تصريفها

أحمد إسماعيل

اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالجيزة فى تحقيقات النيابة بارتكابهما (4) وقائع فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما جزار، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، فقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كافة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما (2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه.