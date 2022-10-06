الكشف على 664 حالة وندوات توعوية بقافلة جنوب الوادى الشاملة لقرية القبيبة بفرشوط

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية شاملة لقرية القبيبة بفرشوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة شارك فيها أطباء متميزون بكافة التخصصات وقام بعمل الندوات التوعوية متخصصون من كليات الحاسبات والمعلومات والتربية النوعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 664 حالة، وجاءت كالتالى 30 حالة نساء وتوليد، 89 حالة جلدية، 25 حالة أنف وأذن وحنجرة، 130 حالة باطنة، 150 حالة أطفال، 140 حالة عظام، 5حالات نفسية وعصبية، 95

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الندوة التوعوية التى حاضر فيها متخصص من كلية الحاسبات والمعلومات قام بالتوعية بدور التكنولوجيا فى تطوير وتنمية المجتمع وسرد لهم الاثار الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا على المجتمع وناقش بعض استخدامات التكنولوجيا فى المجالات المختلفة (التعليم – الزراعة – الصناعة).

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن قافلة التربية النوعية قامت بتعريف التلاميذ بمجالات التربية الفنية وكيفية استخدامهم الألوان الخشبية وتنمية الحس الجمالى لديهم بما يرونه من مشاهد فنية لحرب أكتوبر المجيدة.