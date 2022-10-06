وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن - "حسنا، أنظروا، لدى الكرملين تلك المعلومات، التي كانت منذ البداية بحوزة أجهزة استخباراتنا، المتعلقة بتورط الدولة الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي".

وأضاف "أن مقتل داريا كان مثبتا وأظهرته استخباراتنا، وجرى بسرعة اتخاذ كل الإجراءات لتحديد المنفذين، أما الذين يقفون وراء هذا العمل فهم واضحون ويلاحقون".

وكانت الصحفية الروسية والمحللة السياسية داريا دوجينا، أبنة المفكر الروسي ألكسنر دوجين، قتلت مساء يوم 20 أغسطس الماضي في انفجار سيارة على طريق "موزايسك" السريع في منطقة "أودينتسوفو" بضواحي موسكو.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية - في 22 أغسطس - أن الاستخبارات الأوكرانية كانت وراء مقتل داريا دوجينا وأن الجاني هي المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي وصلت إلى روسيا مع ابنتها في 23 يوليو"،مشيرة إلى أنها مرتكبة الجريمة بعد تفجير السيارة عن بعد وغادرت وإبنتها إلى إستونيا عبر منطقة بسكوف الروسية.

