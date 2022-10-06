ورأى بيسكوف أن تصريحات زيلينسكي بشأن الضربات الاستباقية ما هي إلا دعوة لبدء حرب عالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم/ الخميس/.

وحمل بيسكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية عن تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربات استباقية لروسيا.



وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد دعا الناتو - خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو – إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".