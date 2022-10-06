اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء تدريب تدريب شباب على مهن يحتاجها سوق العمل بقنا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:37 م
القوى العاملة: بدء تدريب تدريب شباب على مهن يحتاجها سوق العمل بقنا وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بشأن بدء التدريب المهني ل 80 شاب وفتاة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة "بينهم ثلاثة من ذوي القدرات الخاصة، وفتاتين بمهنة صيانة المحمول والتركيبات الكهربية"، وذلك بعد اعتماد خطة التدريب للعام الجديد، والتوجيهات الرئاسية لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وأوضح احمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا في تقريره، أن التدريب المهني من الملفات التي وجه وزير القوى العاملة حسن شحاته بدعمها ،و البدء في تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب بشتى ربوع الجمهورية من خلال مراكز التدريب ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لمديريات القوى العاملة بشتى المحافظات،لتزويد الشباب بحرفة او مهنة يستطيعون من خلالها الاندماج في سوق العمل والحصول على مصدر دخل يواجهون به متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف مدير المديرية، انه في إطار ذلك قامت المديرية ببدء ٤ دورات تدريبية مجانية في مجال "صيانة المحمول , التركيبات الكهربائية , السباكة , ولحام وتشكيل المعادن "على أحدث الآلات والمعدات وتحت إشراف مدربين على قدر عالي من الكفاءة ، منوها الي انه سيتم البدء في تدريب 20 شاب وفتاة بقسم المساحة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 9-10-2022، ليصل عدد المستفيدين من المرحلة الأولى للتدريب المجاني الى 80 متدرب ومتدربة.


القوى العاملة

القوى العاملة بقنا

تدريبات القوى العاملة

سوق العمل



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