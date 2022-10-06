القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الـ15 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2022"

كتب زكى القاضى

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الخامس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2022" والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 3-6 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر ، ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر ، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

ويأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى والتعريف ببطولات العسكرية المصرية والعربية وما سطرته من ملاحم بطولية فى سجلات التاريخ.

واشتمل المعرض على جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ، ودور النشر المصرية ، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

وحرصاً على تنمية روح الإبداع الفنى ضم المعرض جناحاً للأنشطة الفنية ضم عدداً من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب .

وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

وأشتمل معرض " ذاكرة اكتوبر 2022 " على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم إفتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.