الفلبين: ارتفاع الإصابات بالحصبة والحصبة الألمانية بنسبة 153% هذا العام

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية في البلاد بنسبة 153 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنها سجلت 450 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من الأول يناير الماضي حتى 17 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ178 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد الحصبة مرضا تنفسيا شديد العدوى ينتشر عن طريق العطس والسعال والاتصال الشخصي الوثيق.. وتشمل أعراضه السعال وسيلان الأنف وإحمرار العين والحمى والطفح الجلدي الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أيام.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن المضاعفات تشمل الإسهال والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ وسوء التغذية والعمى الذي قد يؤدي إلى الوفاة.