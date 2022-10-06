الشباب والرياضة تطلق ماراثون بدمياط احتفالا بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر

دمياط - فريق المحافظات

نظمت مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضى بمدينة رأس البر، وذلك تزامنا مع احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، وذلك بمشاركة متطوعى مبادرة "شباب يدير شباب" والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات الشباب.



وانطلقت فاعليات الشباب والرياضة بدمياط من منطقة الفنار، وصولا إلي شارع 51.



ومن جانبه، أكد عاطف عبد الهادي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن هذا الأمر يأتي ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة لخلق جيل قوي يعلم تاريخ بلاده، موضحا أنه شهدت تلك الفاعلية مشاركة واسعة من قبل شباب المحافظة، الأمر الذى يعكس مؤشرا إيجابيا مع مبادرة "شباب يدير شباب" والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتنمية المهارات لدى الشباب، لاسيما المهارات القيادية.



وأضاف وكيل الشباب والرياضة بدمياط، أن هناك الكثير من الفاعليات التي تستعد المديرية لاستقبالها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلي تنمية الوعي لدي أبناء المحافظة.





احتفال الشباب والرياضة بذكرى نصر أكتوبر



احتفالات أكتوبر في دمياط



الشباب والرياضة تحتفل بانتصارات أكتوبر في دمياط



متطوعي الشباب والرياضة



