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السيطرة على حريق وحدة سكنية بجوار مسجد الشعراوى ببورفؤاد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:22 م
السيطرة على حريق وحدة سكنية بجوار مسجد الشعراوى ببورفؤاد حريق بورفؤاد
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، على حريق داخل حريق وحدة سكنية بجوار مسجد الشعراوي بمدينة بورفؤاد. 
 
تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل حريق وحدة سكنية بجوار مسجد الشعراوي بمدينة بورفؤاد، فتوجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق واخماده.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

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