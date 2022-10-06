اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السجن المؤبد غيابيا لـ 16شخصا لاتهامهم بتهريب مهاجرين في البحيرة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:51 ص
السجن المؤبد غيابيا لـ 16شخصا لاتهامهم بتهريب مهاجرين في البحيرة رئيس المحكمة
البحيرة -فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات دمنهور ،برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامر عتمان ،وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المؤبد غيابيا ،لكل من " ال.إ.ال" و " م.م.م"  و" م.ع.م" و " ع.م.ع" و " ع.ع.ال" و " أ.م.ع "  و " ا.ع.ال" و " أ.ع.ع" و " ع.م.ع" و" س.ع.ال" و " ت .ع.ع." و " ط.س.ح" و " ج.س. س " و " ج.س.س" و " ع.م.ع" و " ح.م.ال"، وغرامة مالية مائتي ألف جنيه لاتهامهم بتهريب مهاجرين .
 
 
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9107 لسنة 2022 جنايات مركز المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من ضباط مكافحة الهجرة الغير شرعية ،بقيام المتهمين بتاسيس جماعة إجرامية لأغراض ،تهريب المهاجرين .
 
 
كشفت تحريات ضباط مكافحة الهجرة الغير شرعية، قيام كل  من " ال.إ.ال" و " م.م.م"  و" م.ع.م" و " ع.م.ع" و " ع.ع.ال" و " أ.م.ع "  و " ا.ع.ال" و " أ.ع.ع" و " ع.م.ع" و" س.ع.ال" و " ت .ع.ع." و " ط.س.ح" و " ج.س. س " و " ج.س.س" و " ع.م.ع" و " ح.م.ال" ،وتقسيم الادوار فيما بينهم باستقطاب المهاجرين راغبي السفر لدولة ليبيا بمقابل مادي ويتقاسمون الأموال بينهم ، علي أن يقوم عدد من المتهمين، باصطحاب المجني عليهم إلي مدينة السلوم ،وتهريبهم عن طريق الدروب الصحراوية لدولة ليبيا بطرق غير شرعية ، واقر ذلك المجني عليه " م.ر.ي" وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها باحالة القضية الي محكمة جنايات دمنهور،  التي اصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.
 

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