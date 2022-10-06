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الرى تنظم ورشة للمنتفعين بهندسة رى شربين للتوعية المائية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:09 ص
الرى تنظم ورشة للمنتفعين بهندسة رى شربين للتوعية المائية الترع
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة العامة للتوجيه المائى بوسط الدلتا بطنطا، ورشة عمل للمنتفعين وأعضاء الرابطة على ترعة عبدالله بهندسة ري شربين، وذلك في ضوء نشر الوعي بأهمية تعاون المواطنين مع الوزارة والجهات المعنيه الأخرى لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقه.
 
وتم خلال الورشة إلقاء الضوء على مخاطر إلقاء القمامة والحيوانات النافقة بالترع وآثارها على الصحة والشكل الحضاري للقريه كما تمالتنسيق بين مجلس إدارة رابطة مستخدمي المياه علي الترعة و هندسة الري علي عمل شبكة اعشاب علي فم الترعة لمنع دخول القمامة لمجري الترعة من الترعة الرئيسية.
 
تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد.
 
وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيمامشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها منأجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

الرى

المياه

تبطين الترع

مياه الرى



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