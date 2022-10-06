رام الله (أ ش أ)

أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، بما وصلت إليه مصر العزيزة من إنجازات لافتة، ومن تعزيز لمكانتها ودورها إقليمياً ودولياً، وأعرب عن حرصه على العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز العلاقات التاريخية، مثمنا لمصر وقيادتها الحكيمة مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطينى، وقضايا أمتنا المجيدة.