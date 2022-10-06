جاء ذلك فى برقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال أبو مازن، في برقية التهنئة "يطيب لنا أن نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعب مصر الشقيق، بأحر تهانينا القلبية وتمنياتنا الأخوية، بإحيائكم الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، التى توج جيش مصر وشعبها العظيم فيها انتصاره التاريخي باسترداد أرضه".