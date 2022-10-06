وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الخميس، أنه قام بتسليم الرسالة وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون.



ونقل وزير الاتصال الجزائري - خلال اللقاء - إلى الرئيس الصومالي "التحيات الأخوية للرئيس الجزائري وتمنياته بالأمان و الرقي لجمهورية الصومال الفيدرالية وتطلعه إلى مشاركتها في هذه القمة لجعلها موعدا لتعزيز العمل العربي المشترك وتمكين البلدان العربية من مجابهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها".



من جانبه، أكد الرئيس الصومالي مشاركته الشخصية في القمة العربية المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية لجهود الجزائر لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام، معربا عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر،"لاسيما وأن القمة العربية ستلتئم على أرض الانتصارات تزامنا والذكرى التاريخية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية".



كما حمل الرئيس الصومالي، الوزير بوسليماني تسليم رسالة خطية وجهها إلى الرئيس الجزائري وتبليغه أصدق تحياته الأخوية، مضيفا أن "مشاركته في قمة الجزائر ستشكل أيضا فرصة للحديث معمقا مع أخيه حول سبل تعزيز و ترقية العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".