وأخبر ويكرمسينج برلمان بلاده أن المناقشات مع الجانب الصيني ستسمر عقب انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في بكين ، الذي من المقرر أن يبدأ في 16 شهر أكتوبر الجارى، مضيفا أن هذه المناقشات تعد خطوة هامة نحو إنهاء دين صندوق النقد الدولي لإنقاذ سريلانكا من أسوأ أزماتها الاقتصادية .. وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

يُذكر أن الدولة الجزرية، التي كادت أن تلعن إفلاسها، اقترضت بغزارة من الصين خلال العقد الماضي من أجل مشاريع البنية التحتية.