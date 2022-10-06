الداخلية تضبط أدمن صفحة إلكترونية بتهمة النصب على راغبى السفر للخارج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المستحدثة على شبكة "الإنترنت" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (إحدى السيدات ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالها من خلال صفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" باسم شركة سياحة وهمية بزعم تسفيرها لإحدى الدول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) ، حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحـــتيال علــى المواطنين من راغبى السفر للخارج للسياحة، عن طريق إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأسمــاء شركات سياحة وهمية وإستخدام تلك الصفحات فـى عمليات إحتيالية ممنهجة من خلال منشورات تزعم تعاقد شركته مع بعض المؤسسات الحكومية ، مما يتيح حصول موظفيها على نسبة خصم عند سفرهم ، بشرط سداد جزء محدد من قيمة حجز الطيران والفنادق مقدماً للسير فى الإجراءات ويتم تحويلها إلى محافظ مالية غير مسجله بإسمه ، وعقب ذلك يقوم بغلق هواتفه المحمولة والصفحات الإلكترونية الإحتيالية والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء منتحلة على شبكة "الإنترنت" - صور جوازات سفر ومحادثات نصية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.