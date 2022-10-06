الداخلية تداهم مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الجيزة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته ( عدد 5 أشخاص " لأربعة منهم معلومات جنائية " – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العمرانية – بولاق الدكرور" بالجيزة) وتبين وجود عدد (60) شخصا بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة .

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- عدد 5 هواتف محموله "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى "تم تحصيله من النزلاء"- مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء").

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .