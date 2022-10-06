اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤرة إجرامية فى أسيوط وتضبط 17 بندقية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:47 ص
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية فى أسيوط وتضبط 17 بندقية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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شن الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية، استهدفت دائرة "مركز شرطة أسيوط" أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 6 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (24) متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية. 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة عدد (4) متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (539) حكما قضائيا متنوعا.
 
 

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