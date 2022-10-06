جاء ذلك خلال مراسم وضع الخصاونة ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقى، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي العراق.

ونقل الخصاونة تحيَّات العاهل الأردني الملك عبدالله الثَّاني إلى رئيس مجلس وزراء العراق، مؤكدا حرص الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، على دعم أمن العراق واستقراره وازدهاره وتقدمه.

وقال الخصاونة: "نحتفل اليوم بوضع حجر أساس مشروع الربط الكهربائي، الذي يشكل نقلة نوعية في مجال التعاون في قطاع الطاقة، ويمثل عمق العلاقة بين البلدين".

وأضاف أن للعراق وشعبه العزيز مكانة خاصَّة في وجدان الملك عبدالله الثاني ووليِّ عهده الأمير الحسين بن عبدالله، والأردنيين جميعاً.

وعبر الخصاونة عن تطلعه للقاء في الصَّيف المقبل؛ لمشاهدة التَّشغيل الفعلي للمشروع.

بدوره.. قال رئيس الوزراء العراقي إن التعاون بين البلدين لوضع حجر الأساس لمشروع ربط الكهرباء هو جهد استثنائي.

وتابع الكاظمي: "سنتعاون مع الأردن لوضع حجر أساس هذا المشروع اليوم؛ لتذليل كل العقبات لبناء اقتصاد يليق بتحديات المستقبل"

وأكد أن هذا المشروع يؤمن تبادل الطاقة بين البلدين، وهو انعكاس لسياسة الانفتاح بين تبادل المشاريع بين البلدين.

وأشاد الكاظمي بمواقف الملك عبدالله الثاني إزاء العراق، مؤكدا العلاقات الأخويَّة العراقيَّة- الأردنيَّة والحرص المشترك على تعزيزها في كلِّ المجالات.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميجاوات، ورفعها إلى 500 ميجاوات في المرحلة الثانية، و900 ميجاوات خلال المرحلة الثالثة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبتكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.