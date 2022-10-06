وكتب أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر - "لطالما حُفرت في ذاكرة الشعوب أيام تحيط بها مشاعر المجد والعزة والافتخار.. سيبقى يوم 6 أكتوبر أبرز هذه الأيام لكونه يجسد الإرادة المصرية التي تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور".

‏ وتابع: "تحية إجلال وتقدير من وزارة الخارجية المصرية لجيش مصر العظيم وقائده الأعلى بهذه الذكرى العطرة".