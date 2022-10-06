الخارجية النرويجية: سنحد من وصول الصيادين الروس إلى موانئنا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية النرويجية، إنها ستحد من وصول الصيادين الروس إلى موانئنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف أن "الكرملين" لديه نفس معلومات أجهزة الاستخبارات الروسية بشأن مقتل الصحفية والناشطة السياسية داريا دوجينا، مشيرا إلى أنه ثبت بسرعة تورط الدولة الأوكرانية في هذا الأمر.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن - "حسنا، أنظروا، لدى الكرملين تلك المعلومات، التي كانت منذ البداية بحوزة أجهزة استخباراتنا، المتعلقة بتورط الدولة الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي".