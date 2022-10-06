الخارجية الروسية: سنغير وجهة إمداداتنا للغاز نحو الدول الراغبة بالتعاون معنا

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن مبادرة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتحديد نوع من السقف التعسفي لأسعار النفط الروسي هي تأكيد آخر على أن مبادئ اقتصاد السوق غريبة على الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن جواب روسيا على ذلك هو إعادة توجيه صادرات النفط إلى تلك الدول المستعدة للتعاون مع موسكو بشكل طبيعي.