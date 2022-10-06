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الخارجية الروسية تستدعى السفير الفرنسى بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:36 م
الخارجية الروسية تستدعى السفير الفرنسى بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، لتقديم توضيحات بشأن دعم باريس العسكري التقني لأوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لبيان الخارجية: "في 6 أكتوبر، تم استدعاء سفير الجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية بيير ليفي، إلى وزارة الخارجية الروسية بموسكو، وقدم نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، تقييمات أساسية للدعم العسكري التقني لأوكرانيا من فرنسا وغيرها من الدول الغربية".

وأضافت الوزارة أن "الجانب الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية للجيش الأوكراني".

وشددت الوزارة على أنه "تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا".


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