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الخارجية الروسية: الغرب يشعل حربا نووية بيد زيلينسكي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:35 م
الخارجية الروسية: الغرب يشعل حربا نووية بيد زيلينسكي زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيد الرئيس الروسى فولوديمير زيلينسكي، موضحة أنه تحول لوحش قد يدمر الكوكب بيديه، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، تحول إلى وحش قد يتم تدمير الكوكب بيديه.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الغرض من إمداد واشنطن لكييف بأنظمة هيمارس هو إغراق أوكرانيا بالدم.

وأضاف زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة "تاس": "مع مرور كل أسبوع، يتم ضخ المزيد والمزيد من الأموال هناك، في المنطقة، لنظام كييف، لضمان عدم توقف الأعمال العدائية وموت المزيد من الناس، من أجل إغراق المنطقة بالدماء بأموال أمريكية لا يدعمها أى شيء في الولايات المتحدة، التى تجاوز دينها العام فى الآونة الأخيرة 31 تريليون دولار".


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