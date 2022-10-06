الخارجية الأمريكية تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وسيول تتوعد برد حازم

كتب محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يشكل تهديدا للجيران الإقليميين، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

بدوره، قال الرئيس الكورى الجنوبى إن إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى يهدف إلى ضرب الأصول الاستراتيجية، فيما توعدت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية برد دولي حازم على استفزازاتها.

يذكرأن، أعلنت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكورى الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان صباح الخميس.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه في اليوم السابق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات إطلاق من منطقة سامسوك في بيونج يانج بين الساعة 6:01 صباحًا والساعة 6:23 صباحًا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وجاء الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أُرسلت إلى الصحفيين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدينا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وعادت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان إلى المياه شرقي كوريا الجنوبية بعد أن غادرت الأسبوع الماضي بعد تدريبات مع البحرية الكورية الجنوبية ثم تدريبات ثلاثية ضد الغواصات شاركت فيها اليابان.

ومن المتوقع أن تشارك حاملة الطائرات في تدريبات ثلاثية أخرى مع اليابان في المياه الدولية للبحر الشرقي في وقت لاحق اليوم.