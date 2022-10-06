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ضمن موازنة العام المالى الحالى..

الحكومة تخصص 711.8 مليون جنيه لـ"المؤسسة العلاجية"

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:00 ص
الحكومة تخصص 711.8 مليون جنيه لـ"المؤسسة العلاجية" أدوية - أرشيفية
كتبت هبة حسام

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وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالي نحو 711.8 مليون جنيه للمؤسسة العلاجية، بارتفاع بلغت قيمته 56.1 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى السابق، والتي بلغت 655.6 مليون جنيه، وذلك بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية.

وأكد التقرير أن مجلس النواب أوصى بتوجيه دعم إضافى لتلك الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه، وذلك نظراً لما تقوم به المؤسسة العلاجية من خدمات صحية مضاعفة خلال هذه الفترة بسبب جائحة كورونا، كما أنها مؤسسة لا تهدف للربح فلا بد من دعمها وإعانتها على زيادة مقدراتها عما هو مخصص لها في موازنة العام الحالي 22/23.

يشار إلى أن المؤسسة العلاجية تم إنشاؤها بقرار جمهورى عام 1964 لتقديم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة وتضم عدد من المستشفيات، وتعد المؤسسة جهة غير هادفة للربح.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى بيان لها مؤخراً أن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لنحو 58 ألفا و938 مترددا على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى، تقديم الخدمات الطارئة لـ 14 ألفا و147 مريضًا في أقسام الاستقبال، هذا بخلاف 9440 حالة تم حجزها بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، ونحو 313 مولودا بأقسام الحضَانات.


المؤسسة العلاجية

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اليوم السابع بلس



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