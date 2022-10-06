الجيزة تنظم ماراثون رياضى للشباب احتفالا بأعياد أكتوبر

كتبت - مرام محمد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة التنمية الرياضية، صباح اليوم، مهرجان رياضى للمشى والإسكيت؛ احتفالا بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأكد اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة مدير المديرية، على أهمية الحدث الرياضى، وتنفيذ المسيرات الشبابية داخل المحافظات بمشاركة الشباب والنشء، مما يرسخ لممارسة الرياضة وسط الاحتفالات الوطنية وغيرها من الاحتفالات المختلفة.

شارك بالمارثون الذي انطلق فى التاسعة صباحاً من مدينة مبارك التعليمية، ما يزيد عن 500 شاب وفتاة من إدارات (الصف، جنوب، أكتوبر، العمرانية، الدقى، الهرم)، بالإضافة إلى شباب مراكز الشباب والأندية منها نادي حدائق الأهرام والإعلاميين، والشيخ زايد.

ومن جانبه، أكد شلش، على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مستمرة فى احتفالاتها على مدار شهر أكتوبر بجميع مراكز الشباب والمنشآت التابعة لها سواء كانت ندوات تثقيفية أو احتفالات فنية وثقافية وغيرها من الفعاليات التي تبرز دور الأبطال في حرب أكتوبر وما قدموه من تضحيات وشهداء من أجل رفعة الوطن، كذلك إبراز الدور الإيجابى لتلك الأنشطة والاحتفالات فى تكوين شخصية النشء والشباب لرفع الراية من بعدهم.



جانب من الماراثون