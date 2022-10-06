اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تنظم ماراثون رياضى للشباب احتفالا بأعياد أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:58 م
الجيزة تنظم ماراثون رياضى للشباب احتفالا بأعياد أكتوبر ماراثون رياضى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة التنمية الرياضية، صباح اليوم، مهرجان رياضى للمشى والإسكيت؛ احتفالا بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

وأكد اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة مدير المديرية، على أهمية الحدث الرياضى، وتنفيذ المسيرات الشبابية داخل المحافظات بمشاركة الشباب والنشء، مما يرسخ لممارسة الرياضة وسط الاحتفالات الوطنية وغيرها من الاحتفالات المختلفة.

 

شارك بالمارثون الذي انطلق فى التاسعة صباحاً من مدينة مبارك التعليمية، ما يزيد عن 500 شاب وفتاة من إدارات (الصف، جنوب، أكتوبر، العمرانية، الدقى، الهرم)، بالإضافة إلى شباب مراكز الشباب والأندية منها نادي حدائق الأهرام والإعلاميين، والشيخ زايد.

 

ومن جانبه، أكد شلش، على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مستمرة فى احتفالاتها على مدار شهر أكتوبر بجميع مراكز الشباب والمنشآت التابعة لها سواء كانت ندوات تثقيفية أو احتفالات فنية وثقافية وغيرها من الفعاليات التي تبرز دور الأبطال في حرب أكتوبر وما قدموه من تضحيات وشهداء من أجل رفعة الوطن، كذلك إبراز الدور الإيجابى لتلك الأنشطة والاحتفالات فى تكوين شخصية النشء والشباب لرفع الراية من بعدهم.

 

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

 

ماراثون الجيزة
ماراثون الجيزة

 


ماراثون رياضي

ماراثون

انتصارات اكتوبر

نصر اكتوبر

ذكرى نصر اكتوبر

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

ماراثون رياضى بكورنيش الإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:40 م

ماراثون رياضى فى المنيا ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:31 م

ماراثون رياضى فى بورسعيد احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر.. فيديو وصور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:59 ص

اليوم . ماراثون رياضى احتفالا بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر فى كفر الشيخ

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:23 ص

انطلاق الماراثون الرياضى بالبحيرة احتفالا بانتصار أكتوبر بمشاركة 1000 شاب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:55 ص

ماراثون رياضي بالدراجات وندوات حول التغيرات المناخية ومعارض غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:13 م

ماراثون رياضي وندوات لتمكين المرأة اقتصاديًا.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة