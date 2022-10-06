التعليم: 3 امتحانات بالعام الدراسى للطلاب أبناء المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب أبناءنا المصريين في الخارج سوف يؤدون 3 امتحانات في العام، أحدهم في الفصل الدراسى الأول والثانى بالترم الثانى وامتحان ثالث لمن يرسب في امتحانات الفصلين الدراسيين ولا يحقق نسب النجاح المطلوبة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا فى الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم (461) لسنة 2015، ويتضمن القرار بأن: تعقد امتحانات (أبنائنا في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أية دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسى 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن القرار أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.