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"التعليم" توجه بعمل ندوات توعية للطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:57 ص
"التعليم" توجه بعمل ندوات توعية للطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بضرورة عمل ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب وإعداد مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات فى جميع الجوانب العلمية والرياضية والفنية والثقافية وتصعيد الطلاب الفائزين حتى يكونوا قدوة لزملائهم الطلاب وتوثيق الممارسات المتميزة ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع.

 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،أرسلت كتابًا دوريًا رقم (33) بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، وفى ضوء الأحداث الأخيرة، فقد تقرر الالتزام مشددًا بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة:

- التشديد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة بالمدارس، وإعداد خطط متابعة فورية؛ لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

- إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية، بما تشـمله من: (تجهيزات مدرسية – فصول دراسية – أفنية - أثاث - معامل - حجرات أنشطة – دورات مياه – أسوار - طرقات – ملاعب - أدوات إطفاء الحريق... إلخ)، وغلق أى مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية.

- وضع خطة تنفيذية للمنشآت التى تحتاج إلى صيانة بسيطة، وصيانة شاملة.

- تنفيذ جداول الإشـراف اليومى، بجدية كاملـة، وبصفة خاصة فى فترات (بداية اليوم الدراسى - الفسحة - موعد انصراف الطلاب)، مـع اتخاذ

 

الإجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع تدافعهم.

- تكثيف خطط المتابعات الميدانيه للقيادات بالإدارات والمديريات داخـل المـدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.

- التنبيه على مسـئولى الإشـراف اليومى بالمدرسة، بضرورة التأكد من هوية الزائرين - وعدم مغادرة المدرسة، إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسى، وإحكام الإشراف عليها.

- منع مندوبى المبيعات والدعاية والغرباء من دخول أى مبنى من المبانى التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة، وكذلك الطلاب.

- تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكيد على نظافة المدارس، واتخاذ التدابير، والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وكافة العاملين بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

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المدارس الحكومية

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عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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