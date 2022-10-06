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التعليم: إعلان مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبًا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:53 م
التعليم: إعلان مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبًا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من وضع مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه سيتم الإعلان عن مواصفات الامتحان قريبا وقبل انطلاق الاختبارات ليكون الطالب مستعدًا لها، لافتة إلى أن الأسئلة ستكون لقياس الفهم ونواتج التعلم وفق نظام التقييم الجديد.

 

وانطلق صباح السبت  1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

 

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.

 


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