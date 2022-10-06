التصريح بدفن جثة طالب ثانوى لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالصف

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة طالب ثانوى لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالصف، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طالب بالصف الثالث الثانوى، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر، أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذى لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم فى حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص فى التمكن من الطفو، ويكون السبب فى هذه الحالة هو الخوف الذى يؤدى إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص فى غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.