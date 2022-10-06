التخطيط: التعليم يستحوذ على النسبة الأكبر من استثمارات الحكومة بجنوب سيناء بـ32.4%

كتبت أسماء أمين

يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في محافظة جنوب سيناء بنسبة 32.4% من اجمالى حجم الاستثمارات ، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعي المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بنسب 17.9% و12.6% علي الترتيب.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أجمالى حجم الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 22/2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وحول البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة أشار التقرير إلى أن أبرز تلك المشروعات تمثل في استكمال إنشاء سبعة تجمعات زراعية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا و رأس سدر ، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار التقرير إلى استكمال إنشاء طرق دهب بطول 59 كم ضمن البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة، رفع كفاءة طريق شرم الشيخ/ دهب، استكمال إنشاء ورصف الطرق، بهدف خدمة التجمعات البدوية، وربطها ورفع المستوى المعيشي والتنموي، وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة، وربطها بالطرق الرئيسية، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة.

استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، إلى جانب استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

كما تضمنت البرامج التنموية المستهدفه بالمحافظة وفقًا للتقرير استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد، تطوير، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير وترميم المواقع الأثرية.