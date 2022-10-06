اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة فى بولاق الدكرور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:54 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة فى بولاق الدكرور حريق - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم إجراء معاينة لتحديد الأضرار، وإعداد تقرير بها. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور. 
 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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