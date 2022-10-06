"التاكسى الطائر" ينطلق فى أول رحلة تجريبة بإيطاليا.. صور

فاطمة شوقى

أقلعت أول رحلة تجريبية لخدمة التاكسى الجوى الجديدة، الذى أطلق عليه "التاكسى الطائر" من مطار فيوميتشينو، حيث سيتم إطلاقه بشكل رسمى فى عام 2024، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.



التاكسى الطائر فى إيطاليا

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تقديم أول منفذ موانئ عمودية "فرتي بورت" تجريبي في إيطاليا في مطار ليوناردو دافنشي، المجهز ببنية تحتية للتنقل الجوي تسمح بالهبوط الرأسي والآمن للطائرات الخفيفة "فولوكوبتر"، المستخدمة لنقل الأشخاص على الطرق الحضرية.

وتم بالفعل تصور بناء ميناء عمودى فى المدينة، على سطح محطة السكك الحديدية الرئيسية، روما تيرميني.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة التجريبية، انطلقت على متن مروحية كهربائية من طراز Volocopter 2X، هذا الصباح بسرعة 40 كيلومترًا فى الساعة لمدة 5 دقائق على ارتفاع 40 مترًا، مطورًا مسار رحلة "8".



إيطاليا

وأوضح كلاوديو دي فينشينتي رئيس مطارات روما "آيربورتي دي روما" أن الخدمة هي "شكل جديد من أشكال التنقل له وظيفة نقل الركاب، بين المطار ومركز المدينة، ولأغراض صحية، أي أنه سيكون مفيدًا لنقل، على سبيل المثال، المواد الطبية بين مستشفى وآخر".



التاكسى الطائر

وقال ماركو ترونكوني الرئيس التنفيذي لـ"مطارات روما" "من وجهة نظر النقل الحضري، سيكون لسيارات الأجرة الجوية مهنة سياحية، ولكن أيضًا مهنة تجارية، حيث ستكون الخدمة متاحة لأولئك الذين يرغبون في التحرك بسرعة، بطريقة ممتعة ولكن أيضًا مستدامة ومبتكرة".

كما علّق بييرلوجي دي بالما رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية، قائلاً: "تماشيًا مع العصر، لذلك بالنسبة لعام 2024، أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء اتصال بين فيوميتشينو وروما".

وفقًا لدراسة حديثة، أجرتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ومركز ماكنزي للتنقل في المستقبل، فإن الحجم المقدر لسوق التنقل الجوي الحضري في أوروبا - بما في ذلك البحث والتطوير وإنتاج المركبات والعمليات وبناء البنية التحتية - سيكون حوالي 4.2 مليار يورو عن طريق 2030، مع القدرة على خلق أو الحفاظ على حوالي 90 ألف وظيفة، باستثناء تلك الموجودة في التصنيع.

من بين أمور أخرى، تصنف الدراسة روما كواحدة من أنسب المدن في إيطاليا لتنفيذ خدمات النقل الجوي الحضرية والمتقدمة.

ستكون المنصة الرقمية، التي تم اختبارها بالفعل في رحلة اليوم، نقطة ارتكاز لخدمات التنقل الجوي المتقدمة في المستقبل، ففي الواقع، ستكون جميع العمليات، من عمليات الطيران إلى حجز التاكسي الجوي، افتراضية في المستقبل. خيار، إلى جانب استخدام السيارات الكهربائية، يجعل الخدمة مستدامة بشكل ملحوظ.

وقال جيامبيرو ماسولو رئيس أتلانتيا أنه "لا ينبغي تأكيد الاستدامة بالكلمات فحسب، بل يجب تطويرها بطريقة عمل، على أساس يومي، مما يساهم في تحسين نوعية حياة الناس. هذا ما نفعله، نحاول ابتكار أنشطتنا أكثر فأكثر، والاستثمار في التقنيات".