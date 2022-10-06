اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: واشنطن تدرس السحب من الاحتياطى النفطى الاستراتيجى

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:10 م
البيت الأبيض: واشنطن تدرس السحب من الاحتياطى النفطى الاستراتيجى النفط
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجى، مؤكدا أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيرا، حسبما ذكرت شبكة العربية.
 
واعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قرار أوبك+ خفض الإنتاج بالمخيب للإمال.

يذكرأن، سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 93.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.96 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار اليوم الارتفاع متأثرة بقرار أوبك بلس خفض الإنتاج بنحو مليونى برميل يوميا.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة وسيؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار.
 
وقال نوفاك ـ في تصريحات صحفية لقناة "روسيا ـ 24" الإخبارية، بعد اجتماع أوبك +"إن مثل هذه القرارات ستضر بشكل كبير بسوق الطاقة ولن تؤدي إلا إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار نعتقد أنه لا يُنصح بتوريد النفط للمستهلكين، الذين يعتزمون تطبيق فرض سقف على الأسعار، وروسيا ستزود فقط المستهلكين الذين يضمنون أسعار السوق".
 
وكشف نوفاك أن إنتاج النفط في روسيا يبلغ حاليًا 9.9 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن لدى صناعة النفط الروسية إمكانية لزيادة الإنتاج، قائلاً إن ميزانية روسيا صُممت على أساس أسعار النفط البالغة 70 دولارًا للبرميل، وهو سعر مناسب لنا. 
 
ووصف قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط فى شهر نوفمبر المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بأنه غير مسبوق، لافتَا إلى أن مثل هذه القرارات تكون مرتبطة بضرورة موازنة السوق قبل فصل الشتاء.
 
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده مستعدة لضخ الغاز عبر الفرع غير المتضرر من خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

النفط

أمريكا

الاحتياطى الاستراتيجى

بايدن

البيت الأبيض



الموضوعات المتعلقة

تداعيات سياسية واقتصادية لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط.. نيويورك تايمز: القرار توقيته سيئ لبايدن قبل الانتخابات النصفية ويؤكد حدود دبلوماسيته مع السعودية.. وخبراء يتوقعون تجاوز خام برنت حاجز الـ100 دولار قريبا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 04:30 م

أسعار النفط تسجل93.70 لبرنت دولار و87.96 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:00 م

كلاكيت ثامن مرة.. أوروبا تفرض دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا.. حزمة قيود جديدة على النقل البحرى للنفط الروسى.. والسجائر ومستحضرات التجميل ضمن القائمة وقرار حاسم بحظر التحاق الأوروبيين فى أى وظائف داخل روسيا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:30 م

نيويورك تايمز: قرار أوبك خفض إنتاج النفط أثبت حدود دبلوماسية بايدن مع السعودية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة