البرلمان المولدوفى يمدد حالة الطوارئ 60 يوما

كتب محمد جمال

أعلن رئيس البرلمان المولدوفي إيجورجروسو، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 60 يوما اعتبارا من الـ7 من أكتوبر الجاري، في ظل أزمة الطاقة والأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وعزت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا أساب فرض حالة الطوارئ إلى أزمة الطاقة والتهديدات بتعليق إمدادات الغاز الروسي وإمدادات الطاقة من محطات توليد الكهرباء في ترانسنيستريا وأوكرانيا.

وأشارت إلى التدهور الاقتصادى فى أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية مؤكدة على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفرض حالة الطوارئ لإدارة الأزمة.

يذكر أن حالة الطوارئ في الجمهورية فرضت منذ نهاية العام الماضي بسبب الانقطاعات المتكررة في إمدادات الغاز في ظل انتقادات المعارضة.