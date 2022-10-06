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الاتحاد الأوروبى: سنأخذ فى عين الاعتبار جدوى قرار تحديد سقف لأسعار النفط الروسى

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:56 م
الاتحاد الأوروبى: سنأخذ فى عين الاعتبار جدوى قرار تحديد سقف لأسعار النفط الروسى الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الاتحاد الأوروبى أنه سيأخذ بعين الاعتبار جدوى قراره لتحديد سقف لأسعار النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الاتحاد الأوروبى، إنه عند اتخاذ فرض سقف على أسعار النفط، سيأخذ مجلس الاتحاد الأوروبى فى الاعتبار فعالية هذا الإجراء فيما يتعلق بالنتائج المرجوة والمشاركة الدولية في هذه الآلية، فضلا عن عواقبه المحتملة على الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء.

 

يأتى هذا بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى عن حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا اقتصادية جديدة وقوائم موسعة للعقوبات الشخصية.


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