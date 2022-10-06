وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: سنحقق معجزة العبور الآمن للجمهورية الجديدة"، أن الرئيس السيسي أكد أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور.. مضيفة:"أن الرئيس قال - في كلمته أمس خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ 49 - أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله: "كما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام، فإن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضا مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد؛ لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم بأسره".