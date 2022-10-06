الأمير وليام وكيت ميدلتون فى زيارة مفاجئة لإيرلندا الشمالية.. صور

كتبت ريهام عبد الله

وصل وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز إلى بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، فى رحلة مفاجئة مدتها يوم واحد، وبدأت زيارتهما فى جمعية خيرية لمنع الانتحار.

الأمير وليام وكيت، يزوران المنظمات عبر المجتمع التى تدعم الأشخاص من جميع الخلفيات، مع المحطة الأولى فيPIPS Charity ، والتى تقدم الدعم للأفراد الذين يفكرون، أو الذين فكروا فى وقت ما، فى إنهاء حياتهم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبدت كيت، أنيقة في بلوزة من Winser London من الحرير بسعر 295 جنيهًا إسترلينيًا ومعطف أزرق متناسق، يُعتقد أنه من الكسندر ماكوين، مع بنطلون أزرق داكن، وأقراط Missoma بقيمة 85 جنيهًا، وحقيبة يد بقيمة 295 جنيهًا إسترلينيًا.



أميرة ويلز



كيت ميدلتون



كيت ميدلتون والأمير وليام



وليام وكيت

تأسست منظمة PIPS فى عام 2003 بعد فقدان 14 شابًا للانتحار فى بلفاست خلال فترة زمنية قصيرة في العام السابق، وكانت العمدة تينا بلاك وشين فين النائب عن الدائرة الانتخابية جون فينوكين من بين أولئك الذين رحبوا بالزوجين الملكيين عند وصولهم.

لدى وصولهم، قدمت طفلة تدعى إليز كوين البالغة من العمر 12 عامًا، ابنة المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية رينيه كوين، باقة من الزهور للأميرة، وخلال زيارتهم تحدث ويليام وكيت مع الموظفين حول عملهم في مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار وإيذاء النفس.

كما رتبت لهم المؤسسة الخيرية للمشاركة في جلسة العلاج بالفن، مع بعض الأطفال الضعفاء الذين تم دعمهم من قبل PIPS.