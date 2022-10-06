الأقصر تنفذ حملات لإزالة 3 حالات تعد بقرية العديسات قبلى والطود

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة برئاسة، على سيد صادق نائب رئيس المركز، لإزالة 3 حالات بناء مخالف عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي 144 م2 بمدينة الطود وقرية العديسات قبلي.

وشارك في الحملة رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، ومسئولي الإدارة الهندسية والأملاك والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالات تعد على أملاك الدولة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.