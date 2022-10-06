الأردن يؤكد أهمية التعاون مع سلطنة عمان فى العديد من المجالات

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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أهمية تدعيم التعاون بين بلاده وسلطنة عمان في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني والتشغيل والأمن الغذائي والصناعات الدوائية والتعدين والتشبيك بين القطاعين العام والخاص في البلدين الشقيقين ومواصلة البحث والتنسيق والتشاور في أية مجالات تعاون إضافية بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الخصاونة أهمية الزيارة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عُمان في تعزيز العلاقات الأخوية وفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي، مشيداً بمواقف سلطنة عُمان الداعمة لقضايا المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع كافة دول العالم مما أكسبها ثقة واحترام الجميع.