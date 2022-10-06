اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
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الأحد ..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:34 م
الأحد ..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار  الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية  المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة محكمة الاسرة، و المنطقة المحيطة بسوبر ماركت مترو القديم، ومستشفى البحر الاحمر،  تقسيم الاستاد،  تقسيم الوفاء، والامل ، وذلك يوم الاحد بدأ  من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .





 


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