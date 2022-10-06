الأحد ..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة محكمة الاسرة، و المنطقة المحيطة بسوبر ماركت مترو القديم، ومستشفى البحر الاحمر، تقسيم الاستاد، تقسيم الوفاء، والامل ، وذلك يوم الاحد بدأ من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
الأحد ..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولاتالخميس، 06 أكتوبر 2022 12:34 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .
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