الأحد ..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة محكمة الاسرة، و المنطقة المحيطة بسوبر ماركت مترو القديم، ومستشفى البحر الاحمر، تقسيم الاستاد، تقسيم الوفاء، والامل ، وذلك يوم الاحد بدأ من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .











