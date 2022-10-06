افتتاح المعرض الفنىلا "لأننى أنثى" لكلية التربية النوعية بقصر ثقافة قنا

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور محمد سعيد عبد الله، عميد كلية التربية النوعية بجنوب الوادي، المعرض الفني "لأننى انثى" وهو المعرض الفردي الأول للدكتورة هبة الله أحمد إبراهيم، مدرس النحت بكلية التربية النوعية.

شهد فعاليات المعرض الدكتور عمرو عبد القادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور احمد علي عثمان، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور طلعت شحاتة، رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ووجه عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة لحرصه أعلى رعاية المعارض الفنية التي تبرز إبداعات أساتذة الكلية في مختلف مجالات الفن، ودعمه وتشجيعه لأصحاب الموهبة في الجامعة، تأكيدا على دور الفن في تأصيل الهوية و تعزيز قيم الابداع و تنمية التذوق الفني.

وشرحت الدكتورة هبة الله احمد، القطع المعرض وعددها 18 قطعة من خامات تشكيلية مختلفة، مشيرة أن التجربة تقدم تمثيلا حسيا لمشاعر المرأة فحضور المرأة في التجربة التشكيلية المعاصرة قد انصفها ككيان متفاعل وشريك مهم في جميع الأدوار التي تشكل ملامح الحياة التي نعيشها اليوم.