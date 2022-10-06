اعرف مواعيد عمل العيادات الخارجية بمستشفيات الرعاية الصحية خلال أكتوبر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر، عن تقديم المستشفى الخدمات المختلفة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث تضم العيادات الخارجية بالمستشفى عدد كبير من التخصصات الطبية، حيث يتم تقديم الخدمة على يد نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين فى التخصصات المختلفة.



وأضاف الدكتور خلف عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حرصًا على تقديم خدمة متميزة وتوفيرًا لوقت المترددين على العيادات الخارجية؛ تعلن المستشفى عن مواعيد عياداتها الخارجية خلال شهر أكتوبر 2022، حيث يمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الكرنك الدولى من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



وفى نفس السياق أكد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أنه يقدم مجمع الأقصر الطبى الدولى بالأقصر الخدمات المختلفة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وتضم العيادات الخارجية بالمجمع عدد كبير من التخصصات الطبية، حيث يتم تقديم الخدمة على يد نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة.



ويضيف الدكتور أحمد شفيق، أنه حرصًا على تقديم خدمة متميزة وتوفيرًا لوقت المترددين على العيادات الخارجية؛ يُعلن مجمع الأقصر الطبى الدولى عن مواعيد العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر 2022، حيث يمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبى الدولى من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



وأوضح مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أن مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، هى أول مستشفى تخصصى للأطفال بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، حيث تُقدم مستشفى الأطفال التخصصى بالأقصر جميع الخدمات الصحية التى تخدم صحة الطفل من خلال العيادات الخارجية وقسم طوارئ الأطفال ووحدة العناية المركزة للأطفال ووحدة الغسيل الكلوى وذلك من خلال أمهر أطباء واستشارى الأطفال بالأقصر، حيث أعلنت المستشفى عن جدول عياداتها الخارجية خلال شهر أكتوبر 2022 فى مختلف التخصصات الطبية للأطفال وذلك لادخار وقت المترددين عليها ولتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.







تفاصيل مواعيد عمل العيادات الخارجية خلال أكتوبر



جانب من مواعيد عمل العيادات الخارجية خلال أكتوبر



عرض مواعيد عمل العيادات الخارجية خلال أكتوبر



كشف مواعيد عمل العيادات الخارجية خلال أكتوبر_1



مواعيد عمل العيادات الخارجية خلال أكتوبر



مواعيد عمل مجمع الأقصر الطبي الدولي بالأقصر



مواعيد عمل مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات







