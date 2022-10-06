اعترافات لصوص سرقة الهواتف من الشقق تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزيتون، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة فى سرقة هواتف المحمول.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى- هاتف محمول) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمواجهته أقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") وأضاف بعلمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، حيث أمكن ضبط الأخير وأقر باشتراكه مع آخر "تم ضبطه" فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب " واعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.