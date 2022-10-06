اليوم السابع
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اطلاق أسماء الشهداء على مدارس أكتوبر وأطفيح والعياط والبدرشين

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:21 م
اطلاق أسماء الشهداء على مدارس أكتوبر وأطفيح والعياط والبدرشين محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من مدارس المحافظة، وذلك تقديرا لأرواحهم ودمائهم التي سالت فداء للوطن.
 
وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم إطلاق اسم الشهيد العميد أ .ح محمد محمود محمد عبد المتجلي علي مدرسة العلا الرسمية للغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية. 
 
كما قرر محافظ الجيزة إطلاق اسم الرائد حسين جمال عبد الرحمن علي مدرسة المنيب الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد الجندي شعبان محمود بهنساوي محمد علي مدرسة القبابات القبلية الابتدائية التابعة لإدارة أطفيح التعليمية.
 
كما تقرر إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد حنفي معتمد أحمد محمد  علي مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية الكائنة بقرية المتانيا التابعة لإدارة العياط التعليمية، وإطلاق اسم الشهيد محمد رضوان محمد علي مدرسة وحدة ميت رهينة الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية. 
 
وجاءت قرارات محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم فداءً للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

الشهداء

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الجيزة



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