اسمع "حبيبى يا رسول الله" أنشودة فى حب المصطفى للمنشد أحمد عبدة.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

"حبيبى سيدنا النبى اصل الجمال كله، حتى القمر القمر يوم ظهر، كان نوره من ظله، سيدنا النبى صلو علية، صلاوات الله عليه"، أنشودة فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بادائها لـ"اليوم السابع" الدكتور أحمد عبده كبير منشدين فرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة الزقازيق، وعضو لجنة التحكيم مسابقة إبداع بوزارة الشباب ومهرجان بورسعيد الدولى الإنشاد، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

و يعد الدكتور أحمد عبده، من القلائل الذين يمدحون النبى عليه السلام باللغتين العربية الفصحى والانجليزية وباتقان شديد، فهو والفنان أحمد صلاح من مؤسسى فرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة الزقازيق، أحد الفرق المتميزة بين فرق الإنشاد على مستوى وزارة الثقافة ومثلت الوزارة فى عدد من المهرجانات الدولية، كما هى مدرسة تراعى العديد من المواهب من أبناء المحافظة.



وقال أحمد عبده لـ"اليوم السابع": "لوالدتى السيدة الأمية البسيطة الفضل بعد الله، فى إتقان موهبته الإنشاد وحفظ القرآن والوقوف بجانبى لتحقيق طموحى، فحرصت على الحاقى بالكتاب لحفظ القرآن الكريم وتعلمت المدح على يد خالى الذى كان فلاح بسيط من عشاق مدح الرسول، ذلك فى عمر 10 سنوات والأمر الذى أثقل موهبتى وحفظ القرآن الكريم جعلنى متكمن من اللغة العربية الفصحى".



وتابع: "والدتى حرصت على استكمال تعليمى، فى الثانوية العامة كنت من المتفوقين دراسيا والتحقت بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، ولكن تأخذنى الدراسة عن عشق الإنشاد، بل ساعدت فى تطوير نفسى، حيث استخدمت اللغة الإنجليزية فى أداء الانشودات باللغتين العربية والإنجليزية فى العديد من المهرجانات الدولية وبحضور كبار منشدين من مختلف الجنسيات، لافتا اننى احرص على تطوير المستمر، حيث حصلت على درجة الدكتورة فى الإنشاد الدينى الصوفى من جامعة الزقازيق وهى أول رسالة دكتوراه تصدرها الجامعة فى الإنشاد".



وأشار إلى أنه عضو لجنة التحكيم الدولى الإنشاد الدينى بمهرجان بورسعيد لسنوات متتالية التى تشارك فى العديد من المواهب بالعالم الإسلامى، كذلك مسابقة إبداع بوزارة الشباب فى اللجنة المختصة بالإنشاد والأصوات الحسنة، وأيضا لجنة التحكيم بمسابقات التى تقيمها مديريات التعليم والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة على مستوى المحافظة فى ذلك الشأن.



وقال عبده، إن مصر والشرقية بالتحديد ولادة بالوهاب الشابة فى كافة المجالات منها الإنشاد الدينى، والذى أصبح يلقى اهتماما كبير من خلال رعاية المواهب الشابة عبر الفرق التى تعدها وزارة الثقافة وايضا المسابقات التى تنظم من الوزارات كالاوقاف والشباب وغيرها.



ودعا المواهب الشابة من المنشدين الذين يتقنون اللغات الأجنبية والإنجليزية بالأخص بضرورة أداء المدح بهذه اللغات بجانب اللغة العربية، لنشر سماحة الإسلام.







المنشد احمد عبدة



المنشد



جانب من التكريم